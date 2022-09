Taekwondo: Aydin gewinnt Bronze beim Grand Prix in Paris

Seit 2013 gibt es die Grand-Prix-Serie im Taekwondo, in der die besten 32 Athletinnen und Athleten jeder olympischen Gewichtsklasse gegeneinander antreten. Im Mai hatte Aydin, die in der Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio knapp gescheitert war, in Manchester bereits EM-Bronze in der Klasse bis 53 kg gewonnen.