Judo-WM: Ballhaus und Slamberger scheiden früh aus

Nach dem Silber-Triumph von Katharina Menz bei der WM im usbekischen Taschkent am Donnerstag erlebten die deutschen Judoka einen ernüchternden zweiten Wettkampftag. Mascha Ballhaus, die nach einem Freilos erst in der zweiten Runde einsteigen musste, unterlag in der Gewichtsklasse bis 52 kg der Polin Aleksandra Kaleta.