Ringer verlieren nächsten Leistungsträger

Kudla war in den vergangenen Jahren einer der erfolgreichsten Ringer Deutschlands, bei Welt- und Europameisterschaften gewann er insgesamt eine Silber- und vier Bronzemedaillen. Seine größten internationalen Triumphe feierte der Sportsoldat mit den dritten Plätzen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 (bis 85 kg) und 2021 in Tokio (bis 87 kg).