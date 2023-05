Judo-WM: Aus für Cavelius und Ressel

Timo Cavelius (Hof) und Dominic Ressel (Kronshagen) kämpfen bei der Judo-WM in Doha nicht um Platzierungen. In der Klasse bis 81 kg scheiterte Cavelius in der dritten Runde am japanischen Olympiasieger Takanori Nagase, für Ressel war bereits nach dem ersten Kampf gegen Victor Sterpu (Mazedonien) Schluss.