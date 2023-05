Judo-WM: Keine Sportler unter den ausgeschlossenen Russen

Keines der acht Mitglieder der russischen Delegation, die von den am Sonntag beginnenden Judo-Weltmeisterschaften in Doha/Katar ausgeschlossen wurden, ist eine Sportlerin oder ein Sportler.

Dies verkündete Vlad Marinescu, der Generaldirektor des Judo-Weltverbandes IJF, am Samstag. Es handele sich um „Unterstützungspersonal, Trainer, Delegationsleiter“, sagte Marinescu: „Leute, die laut der Berichte in irgendeiner Weise mit der Führung des Landes in Verbindung stehen.“