Judoka Scoccimarro holt WM-Silber in Doha

Judoka Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde) hat bei der WM in Doha für die erste deutsche Medaille gesorgt.

Die EM-Zweite von 2017 musste sich in der Klasse bis 70 kg erst im Finale der Japanerin Saki Niizoe geschlagen geben und holte Silber. Einzige deutsche Judo-Weltmeisterin seit 1993 bleibt somit Anna-Maria Wagner, die 2021 in Budapest in der Klasse bis 78 kg gesiegt hatte.