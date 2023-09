Ringer-WM: Niemesch greift nach Bronze

Luisa Niemesch greift nach WM-Bronze und hat damit das erste Olympiaticket für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) im Visier. Die 28-Jährige vom SV Weingarten scheiterte am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Belgrad erst im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 62 kg. Das „kleine Finale“ um Bronze steht am Donnerstag auf dem Programm.