WM im Ringen: Blayvas und Brugger im Kampf um Bronze

Das Team des Deutschen Ringer-Bundes darf bei der WM in Belgrad auf die ersten Medaillen hoffen. Anastasia Blayvas und Elena Brugger verloren am Montag erst im Halbfinale, damit stehen beide am Dienstagabend im Kampf um Bronze.

In den letzten Freistil-Kategorien der Männer wahrte Erik Thiele (KAV Mansfelder Land) seine Medaillenchance. In der Klasse bis 97 kg unterlag Thiele zwar Magomedchan Magomedow aus Aserbaidschan. Weil jener aber das Finale erreichte, darf Thiele am Dienstag in der Hoffnungsrunde wieder eingreifen.