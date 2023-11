Judo-EM: Türkin verweigert Israelin den Handschlag

Bei den Judo-Europameisterschaften in Montpellier hat die Türkin Tugce Beder ihrer israelischen Kontrahentin Tamar Malca den Handschlag verweigert. Nach dem Duell in der Klasse bis 48 kg, das Malca am Freitag für sich entschieden hatte, war sie auf ihre Kontrahentin mit ausgestreckter Hand zugegangen. Diese erwiderte die traditionelle Geste nicht und drehte sich weg.