Ringer-EM: Blayvas kämpft um die Medaillen

Anastasia Blayvas vom KFC Leipzig kämpft bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest um die Medaillen. Der 23-Jährigen reichte in der Gewichtsklasse bis 55 kg ein Sieg gegen die Türkin Tuba Demir zum Einzug ins Halbfinale am Mittwochabend. Dort trifft sie auf die Rumänin Andreja Ana. Vorzeitig gescheitert sind dagegen Sandra Paruszewski (59 kg), Eyleen Sewina (68 kg) und Francy Rädelt (76 kg).