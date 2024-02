Ringer-EM: Niemesch kämpft um Medaille

Olympia-Hoffnungsträgerin Luisa Niemesch kämpft bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest um die Medaillen. Die EM-Dritte des Vorjahres vom SV Germania Weingarten hat nach zwei Siegen in der Gewichtsklasse bis 62 kg das Halbfinale erreicht. Vor allem beim Erfolg im Viertelfinale gegen die ukrainische Vize-Weltmeisterin Julija Ostapschuk konnte Niemesch überzeugen. In der Vorschlussrunde trifft die 28-Jährige am Donnerstagabend auf die Schwedin Johanna Lindborg.

Ebenfalls am Donnerstagabend kämpft Anastasia Blayvas vom KFC Leipzig gegen die Ukrainerin Marija Winnik um die Bronzemedaille in der Klasse bis 55 kg. Vorzeitige Niederlagen mussten am Donnerstag Anne Nürnberger (65 kg) und Anika Wendle (53 kg) hinnehmen.