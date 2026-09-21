Das deutsche Judoka-Aufgebot für die WM

Nur elf Judoka gehen für Deutschland in Baku an den Start. Angeführt wird das Aufgebot von Miriam Butkereit und Anna Monta Olek.

Die Paris-Olympiazweite Miriam Butkereit und Vize-Weltmeisterin Anna Monta Olek führen das Aufgebot des Deutschen Judo-Bundes (DJB) für die WM in Baku vom 4. bis 11. Oktober an. Mit einem nur elfköpfigen Kader für die Einzelwettbewerbe reist der DJB zu den Titelkämpfen in Aserbaidschan, die auf halber Strecke zu den Olympische Sommerspielen 2028 eine wichtige Standortbestimmung sind.

Vor allem die Frauen mit Butkereit und Olek an der Spitze gehen mit Medaillenchancen ins Turnier. Olek (Silber), Butkereit und die ebenfalls nominierte Mascha Ballhaus (beide Bronze) hatten im vergangenen Jahr in Budapest die drei Einzelmedaillen für das deutsche Team geholt.

Nur der Tokio-Olympiazweite Eduard Trippel und Schwergewichtler Losseni Kone schafften bei den Männern den Sprung nach Baku, zudem dürfen drei weitere Kämpfer für das Mixed-Team mitreisen. Olympiastarter Timo Cavelius fehlt in Aserbaidschan, nachdem er beim Bundesliga-Kampf von Leipzigs Georgier Akaki Japaridse niedergeschlagen und schwer verletzt worden war.

Das deutsche Aufgebot für Baku:

Frauen: Sarah Ischt (Wolfsburg/48 kg), Mascha Ballhaus (Hamburg/52 kg), Seija Ballhaus (München/57 kg), Sara-Joy Bauer (Backnang), Friederike Stolze (Halle/beide 63 kg), Miriam Butkereit (Halle), Giovanna Scoccimarro (Vorsfelde/beide 70 kg), Alina Böhm (Düsseldorf), Anna Monta Olek (Hannover/beide 78 kg)

Männer: Eduard Trippel (Rüsselsheim/90 kg), Losseni Kone (Hamburg)