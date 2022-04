Athleten Deutschland fordert Kader-Perspektive für Scheurich

„Ohne stichhaltige Begründung verwehrt der DBV einer erfolgreichen Boxerin die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und in den Bundeskader zurückzukehren“, wird Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung zitiert. Der Verband dementierte dies jedoch.