Joshua schließt Millionenvertrag mit DAZN

Die Streamingplattform DAZN hat sich die Übertragungsrechte an den Kämpfen von Anthony Joshua gesichert und kann die Auftritte des früheren Box-Weltmeisters nun auch in dessen britischer Heimat zeigen. Das Unternehmen informierte am Montag über die millionenschwere Einigung, bislang hatte Joshua eng mit Sky Sports zusammengearbeitet.