Foreman des sexuellen Übergriffs Minderjähriger beschuldigt

Foreman bestritt die Anschuldigungen in einer Erklärung gegenüber der New York Times. „In den letzten sechs Monaten haben zwei Frauen versucht, jeweils Millionen von Dollar von mir und meiner Familie zu erpressen“, sagte Foreman: „Sie behaupten fälschlicherweise, dass ich sie vor über 45 Jahren in den 1970er Jahren sexuell missbraucht habe. Ich bestreite diese Anschuldigungen entschieden und kategorisch.“