Boxen: Weltverband IBA greift das IOC an

Im Kampf um die olympische Zukunft des Boxens wehrt sich der Weltverband IBA gegen die Kritik des IOC und schiebt einen Teil der Verantwortung für die verbandsinternen Probleme an die Ringe-Organisation in Lausanne weiter. „Wir werden weiterhin für eine Kultur der Korruption bestraft, die von einigen Personen aus den oberen Rängen des IOC geschaffen und gepflegt wurde“, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.