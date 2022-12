IBA bleibt suspendiert - Olympia-Aus ab 2028 rückt näher

Das Internationale Olympische Komitee hält an der Suspendierung des stark in der Kritik stehenden Weltboxverbandes IBA fest, dem Amateur-Boxen droht ausgerechnet bei den Sommerspielen 2028 im Faustkampf-Kernland USA das Olympia-Aus. Dies wurde am Rande der IOC-Vorstandsitzung in Lausanne bekannt.