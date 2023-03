"Ohne großes Bohei": Boxer Sturm muss Haft antreten

Die Bild berichtete am Montag, dass Sturm seine Strafe in der JVA Euskirchen absitzt. Dies bestätigte Beller explizit nicht.

Keine Sonderregeln für Sturm

Offener Vollzug bedeutet, dass Insassen die Haftanstalt tagsüber verlassen dürfen, um einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Anschließend müssen sie sich umgehend und pünktlich wieder zurückbegeben. Bei Verfehlungen gegen diese Auflagen können die jeweiligen Personen in den geschlossenen Vollzug verlegt werden.

Ob der 44 Jahre alte Sturm, dessen bürgerlicher Name Adnan Catic lautet, während dieses offenen Vollzugs in vollem Umfang Boxtraining absolvieren kann, blieb offen. Die Fortsetzung seiner Profi-Karriere mit Kämpfen in den Abendstunden erscheint unter diesen Umständen kaum möglich.