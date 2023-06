IBA nach Ausschluss: "Bleiben das Zuhause des Boxens"

Der Amateur-Weltverband IBA will sich vom Ausschluss durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) nicht unterkriegen lassen. Die IBA bleibe trotzdem „das Zuhause des Boxens“, hieß es am Freitag in einem Brief von Präsident Umar Kremlew an die nationalen Verbände. Kremlew bezeichnete den Ausschluss als „ungerecht“ und zeigte sich offen für „einen weiteren Dialog“ mit der Ringe-Organisation.