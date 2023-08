Boxen: Tyson Furys Gegner engagiert Ikone Mike Tyson

Im mit Spannung erwarteten Kampf gegen Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury bekommt der frühere UFC -Schwergewichts-Champ Francis Ngannou prominente Unterstützung in seiner Ringecke.

Box-Legende Mike Tyson wird dem 36-Jährigen beim Schaukampf-Spektakel am 28. Oktober im saudi-arabischen Riad zur Seite stehen. „Ich freue mich darauf, mit Ngannou zu arbeiten und seinen Übergang vom Octagon in den Boxring zu unterstützen“, sagte Tyson in einer Erklärung.