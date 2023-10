Sturm will dem "Boxsport neues Leben einhauchen"

Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm will seinen Rückkampf gegen Sükrü Altay in Ludwigsburg nutzen, um die Jugend in seinem Sport zu fördern. „In Ludwigsburg werden viele talentierte Boxer im Ring stehen. Wir wollen dem Boxsport neues Leben einhauchen“, sagte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Kampfes am 2. Dezember.