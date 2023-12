Kabayel zweifelt an Fury vor Showdown mit Usyk: "50:50-Ding"

Der deutsche Schwergewichts-Europameister Agit Kabayel zweifelt an einem Sieg Tyson Furys im großen Vereinigungskampf gegen Alexander Usyk. „Nachdem ich die Vorstellung von Fury gegen Ngannou gesehen habe, bin ich von Fury nicht überzeugt. Das große Geld verdirbt irgendwann den Sportler. Bei dem Kampf habe ich den alten Fury nicht mehr gesehen“, sagte der Bochumer im Gespräch mit dem SID .

Am 17. Februar werden der britische WBC-Weltmeister und der WBA-, WBO- und IBF-Champion aus der Ukraine in Riad um die Krone des unumstrittenen Königs ihrer Gewichtsklasse kämpfen. Im Oktober hatte Fury seinen Schaukampf gegen den MMA-Fighter Francis Ngannou jedoch nur knapp nach Punkten gewonnen und war dabei sogar zu Boden gegangen. Fury (35 Kämpfe, 34 Siege, ein Remis) und Usyk (21 Kämpfe, 21 Siege) sind jeweils ungeschlagen.

Kabayel, ebenfalls noch ungeschlagen, tritt derweil am Samstag (ab 17.00 Uhr) bei einem großen Event in Riad im Vor-Programm der Box-Stars Anthony Joshua und Deontay Wilder gegen den Russen Arslanbek Machmudow an.