Halmich vor Kampf gegen Raab: "Ich nehme das ernst"

Raab (57) hatte sich 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und Halmich an Ostermontag in einem Social-Media-Post überraschend zum dritten Schaukampf nach 2001 und 2007 herausgefordert. Zuerst war von einem Scherz zum 1. April ausgegangen worden, doch der Kampf findet statt - die 15.000 Tickets für den Fight im PSD Dome in Düsseldorf am 14. September waren in zwei Stunden ausverkauft.