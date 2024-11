Genderdebatte: Box-Olympiasiegerin sagt Turnierteilnahme ab

Olympiasiegerin Lin Yu-ting hat sich im Zuge der Genderdebatte im Boxen von der Teilnahme an einem internationalen Turnier zurückgezogen. Die Kämpferin aus Taiwan verzichtet auf den Start bei den World Boxing Cup Finals im britischen Sheffield, die am Mittwoch starteten. Grund sei laut eines Statements der taiwanesischen Sportbehörde die Tatsache, dass der neue Weltverband World Boxing die Teilnahmeberechtigung Lins angezweifelt habe.

"Sie ist weiblich, erfüllt alle Zulassungskriterien und hat erfolgreich an einer Boxveranstaltung für Frauen teilgenommen und eine Goldmedaille gewonnen", heißt es in der Erklärung: "Da World Boxing erst vor kurzem gegründet wurde und sich noch in der Entwicklung seiner operativen Mechanismen befindet, fehlt es ihm leider an der klaren Regulierungspolitik des IOC, die den Schutz der Rechte der Athleten gewährleistet."