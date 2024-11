Tyson unterliegt beim Coemback klar - und will weitermachen

Ex-Weltmeister Mike Tyson hat bei seiner Rückkehr in den Boxring eine Niederlage kassiert. Der 58-Jährige musste vor 80.000 Zuschauern in Dallas gegen den nicht einmal halb so alten Quereinsteiger Jake Paul eine klare Punkt-Niederlage einstecken. Die Entscheidung der Kampfrichter für den Internet-Star einstimmig.