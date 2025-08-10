Nach Event in Tokio: Zwei japanische Boxer sterben an Folgen

SID 10.08.2025 • 08:12 Uhr Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa wurden nur 28 Jahre alt. Beide starben an den Folgen von Hirnverletzungen.

Die beiden japanischen Boxer Shigetoshi Kotari und Hiromasa Urakawa sind an den Folgen von Hirnverletzungen gestorben, die sie sich bei derselben Veranstaltung, aber in unterschiedlichen Kämpfen zugezogen haben. Das bestätigte die World Boxing Organization (WBO) am Samstag und Sonntag in den Sozialen Medien rund eine Woche nach dem Event am 2. August in Tokio. Beide wurden nur 28 Jahre alt.

Kotari und Urakawa wurden nach ihren Kämpfen ins Krankenhaus gebracht, wo sie sich einer Gehirnoperation unterziehen mussten. Superfedergewichtler Kotari, der nach zwölf Runden gegen seinen japanischen Landsmann Yamato Hata unentschieden gekämpft hatte, verlor kurz nach dem Kampf das Bewusstsein und verstarb am Freitagabend, teilte sein Boxclub M.T. Boxing Gym am Samstag auf seiner Website mit.