Wladimir Klitschko meldet sich nach Tod von Hayden Panettiere

Maximilian Huber 18.08.2026 • 10:47 Uhr Hollywood-Star Hayden Panettiere ist am Sonntag im Alter von 36 Jahren verstorben. Ihr Ex-Verlobter Wladimir Klitschko trauert um die Mutter seines Kindes.

Die Nachricht vom frühen Tod seiner früheren Verlobten Hayden Panettiere hat Fans in aller Welt erschüttert. Nun hat Box-Legende Wladimir Klitschko sich mit einem Tag Abstand an die Öffentlichkeit gewandt.

Am Dienstagmorgen meldete sich der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister aus der Ukraine in den sozialen Medien zu Wort und äußerte sich erstmals zum Tod der Mutter seiner elf Jahre alten Tochter Kaya.

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Emotionale Wort nach Tod von Hayden Panettiere

„Unsere Familie durchlebt gerade eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer. Die Nachricht von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig. Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya“, schrieb Klitschko.

„Dank ihres immensen Talents hat sie eine unglaubliche Karriere aufgebaut, musste sich dabei aber auch mit den Schattenseiten einer sehr anspruchsvollen Branche auseinandersetzen. Nichts wird die gemeinsamen Zeiten oder den Platz, den sie in unserem Leben eingenommen hat, auslöschen können“, führte er aus.

Emotional lesen sich Klitschkos Worte über seine Tochter: „Unserer Tochter Kaya werde ich immer mit Respekt von ihrer Mutter erzählen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war.“

Klitschko lernte Panettiere auf einer Veranstaltung kennen

Wladimir Klitschko hatte die US-Amerikanerin 2009 bei einer Veranstaltung kennengelernt. Es entwickelte sich eine Beziehung, die zunächst 2011 in die Brüche ging. Zwei Jahre später kam das Paar wieder zusammen und verlobte sich. Im Jahr 2018 scheiterte die Beziehung erneut.

Geplagt von Depressionen und Suchtproblemen sah sich die Schauspielerin gezwungen, das Sorgerecht für Tochter Kaya an den Ex-Boxer abzugeben. Im Jahr 2023 musste Hayden auch den frühen Tod ihres nur 28 Jahre alten Bruders Jansen verkraften.