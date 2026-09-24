Fury mit Ansage! "Entweder ist es er, oder ich bin weg"

Der Showdown der beiden Ex-Weltmeister Tyson Fury und Anthony Joshua ist nach langen Verhandlungen perfekt.

Der lang erwartete britische Schwergewichts-Kracher zwischen den Ex-Weltmeistern Tyson Fury und Anthony Joshua steigt am 11. Dezember in Cardiff. Dies gab der saudische Box-Promoter Turki Al-Sheikh am Donnerstag bekannt. Die Ankündigung kam nach monatelangen Verhandlungen, bei denen es zeitweise gar danach ausgesehen hatte, als könnte der Kampf noch platzen.

Der Showdown, der vom Streamingdienst Netflix übertragen wird, zählt zu den größten Kämpfen der britischen Boxgeschichte. Das rund 80.000 Zuschauer fassende Principality Stadium in der walisischen Hauptstadt war bereits Schauplatz zahlreicher Großevents wie des Endspiels der Champions League oder des FA-Cup-Finales.

Tyson Fury steigt im Dezember gegen Anthony Joshua in den Ring Tyson Fury steigt im Dezember gegen Anthony Joshua in den Ring © IMAGO/ZUMA Press

Fury und Joshua verbindet jahrelange Rivalität

Fury und Joshua, die eine jahrelange Rivalität verbindet, wobei ein Kampf bis dato nie zustande kam, wollen einen womöglich letzten Anlauf auf eine weitere Titelchance nehmen. Fury hatte 2024 gegen Alexander Usyk seinen bislang letzten WM-Kampf verloren, Joshua unterlag im gleichen Jahr seinem Landsmann Daniel Dubois.

Fury (38) besiegte zuletzt im Juli in Thailand den 46-jährigen Polen Mariusz Wach. Joshua (36) setzte sich vor zwei Monaten trotz zweier Niederschläge in der ersten Runde gegen den Außenseiter Kristian Prenga aus Albanien durch.