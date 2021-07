WWE NXT: Reale Verletzung im Titelmatch Raquel Gonzalez - Xia Li

- Nach mehreren Niederlagen der Gruppierung The Way in den letzten Wochen wurden in einem Backstage-Segment Spannungen in der „Familie“ gezeigt. Während Candice LaRae und Johnny Gargano mit Indi Hartwell wild über ihre Zuneigung zu Dexter Lumis diskutierten, sagte der gegen Kyle O‘Reilly unterlegene Theory, dass diese Familie auseinanderfalle. Enttäuscht verließ er den Raum, ohne dass es den drei Streithähnen aufgefallen ist. Der im vergangenen Jahr nach einem Belästigungsvorwurf zu NXT zurückgestufte Theory bestritt zuletzt ein nicht fürs TV aufgezeichnetes „Dark Match“ vor SmackDown und könnte auf dem Weg zurück in den Hauptkader sein.