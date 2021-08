AEW Dynamite: Christian Cage fordert Kenny Omega - überraschendes Detail

Omega war bei Dynamite im Einsatz und trat zusammen mit seinen Kumpanen The Young Bucks gegen Mike und Matt Sydal (Evan Bourne bei WWE) und den 20 Jahre alte Dante Martin an. Top-Talent Martin, Teil des Tag Teams Top Flight mit seinem wegen einer Kreuzband-OP pausierenden Bruder Darius, rückte in dem Match unerwartet in den Fokus (Wie WWE Kenny Omega verprellte).