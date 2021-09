Becky Lynch zerstört bei WWE SmackDown Bianca Belairs Party

- Letzte Woche gewann Rollins sein Match gegen Edge. Nun sprach Rollins darüber. Er habe bei der Ausführung seiner Spezialattacke, dem Stomp, ein „Blopp“ gehört. Dieses Geräusch signalisierte ihm, dass Edge am Ende sei. Er verglich es mit dem Zertreten einer Scharbe. Man wisse, dass wenn man sein Fuß hebt, ein lebloser Körper darunter liege. Zudem rechtfertigte er sich für seine Aktionen und meinte, dass die Fans eigentlich schuldig seien. Ohne sie wäre die Auseinandersetzung nie so weit gekommen. Rollins sei zudem noch nicht fertig mit Edge. Er kann es nicht ertragen, dass er Mitleid für ihn gefühlt hat. Falls Edge es also nicht schaffe für ein finales Match zurückzukommen, müsse er ihn zu Hause aufsuchen.