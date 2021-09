WWE SmackDown: Versteckter Clou nach Roman Reigns - Finn Balor

- In einem Duell zweier alter Rivalen nahm Seth Rollins am Ende eine Niederlage gegen Cesaro in Kauf, als er den Schweizer mit einem Stuhl attackierte und schließlich in einen mit dem Bein des Stuhls verstärkten Crossface-Griff nahm. Rollins‘ SummerSlam-Gegner Edge, von dem er sich das abgeschaut hatte, stürmte dann in den Ring, vertrieb Rollins und forderte ihn zu einem Rückmatch beim kommenden SmackDown im MSG heraus.