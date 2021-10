AEW: Emotionale Reunion der ECW-Legenden nach Rampage

Besonders bittersüß war bei der Zusammenkunft der Auftritt von Malenko, der mittlerweile an Parkinson erkrankt ist. Der Weggefährte der verstorbenen Eddie Guerrero und Chris Benoit - der 2007 unter schockierenden Umständen Frau Nancy, Sohn Daniel und sich selbst getötet hatte - richtete an die Fans nur ein kurzes „Thank you very much“, ehe er Lynn und Khan die letzten Worte überließ.