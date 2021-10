WWE erleidet mit RAW nächsten Tiefschlag - historisch schwach bei Fans unter 50

In dem halbstündigen Head-to-Head, in dem die beiden Shows parallel liefen, war AEW in der Kernzielgruppe dabei überraschend vorn, im Gesamtvergleich der Fans unter 50 fast gleichauf, trotz des weit schlechteren Sendeplatzes zwei Stunden später am Abend. Und vor allem auch trotz eines Star-Aufgebots in den 30 WWE-Schlussminuten mit dem Match Becky Lynch vs. Sasha Banks und der Vertragsunterzeichung des Gigantenduells zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns - der zuvor in einem Interview noch große Töne gegen AEW gespuckt hatte.