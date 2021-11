Einladung zu Benefiz-Wettkampf: Jacobs reagiert auf Bolt-Stichelei

"Du bist mein Held, also danke für deine Wertschätzung", schrieb Jacobs bei Instagram: "Aber du hast auch gesagt, dass du sicher seist, zu gewinnen. Deshalb bin ich bereit für eine Challenge." Bolt und er sollen dazu, so der 27-Jährige, der in Tokio über die 100 m sowie mit der 4x100-m-Staffel gewonnen hatte, jeweils ein Team für eine Partie "Capture the Flag" aufstellen. Bei dem Schulhofspiel kämpfen zwei Mannschaften darum, die Flagge des gegnerischen Teams von dessen Basisstation zu erobern und sicher zur eigenen zurückzubringen.