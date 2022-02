ISTAF Indoor: Mihambo startet in Berlin doch im Weitsprung

"Das ist natürlich auch mein Steckenpferd", sagte Mihambo über ihre Königsdisziplin, in der sie zudem amtierende Welt-und Europameisterin ist: "Das ist das, worin ich stark bin. Das ist, was mir am meisten Spaß macht und wo ich auch Weltklasse bin." In der Hallensaison wird Mihambo noch beim ISTAF Indoor in Düsseldorf (20. Februar) und bei den deutschen Hallenmeisterschaften (26. und 27. Februar) springen.