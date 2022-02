Nächste Gala: Duplantis gewinnt mit 6,03 m in Berlin

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis hat seine frühe Ausnahmeform mit der nächsten Jahresweltbestleistung unterstrichen. Beim ISTAF Indoor in Berlin siegte der Olympiasieger aus Schweden am Freitag mit starken 6,03 m. Bereits beim Saisonauftakt in Karlsruhe eine Woche zuvor hatte der 22-Jährige mit 6,02 m die Sechs-Meter-Marke übersprungen.