Lobinger erneut an Krebs erkrankt: „Ich bin ein Kämpfer“

Sein größter Wunsch? "Lebenszeit", sagte Lobinger, der in seiner Karriere Welt- und Europameister in der Halle wurde: "Vor fast genau fünf Jahren, am 3.3. 2017, erhielt ich die Diagnose Leukämie. Da sagte man mir: 'Ihnen bleiben drei bis fünf Jahre im Optimalfall, wenn wissenschaftlich nichts passiert.' Jetzt sind fünf Jahre rum. Und dank der Wissenschaft sitze ich heute hier."