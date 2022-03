Stabhochsprung: Duplantis verbessert eigenen Weltrekord

Bereits Mitte Februar hatte Duplantis im britischen Birmingham seine frühe Ausnahmeform untermauert und mit 6,05 m eine Weltjahresbestleistung geschafft. In diesem Jahr plant er den Dreierpack mit den Titeln bei der Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März), der WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) sowie der EM in München (15. bis 21. August).