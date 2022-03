Transgender-Problematik: Coe sieht den Frauensport in Gefahr

In der Leichtathletik hatte der Fall Caster Semenya jahrelang für Wirbel gesorgt. Die südafrikanische 800-m-Olympiasiegerin gilt als "intergeschlechtliche cisgender Frau". Nach der Regel des Weltverbandes WA dürfen Läuferinnen mit "Differences of Sex Development" (DSD) an internationalen Wettbewerben über Strecken zwischen 400 m und der Meile nur teilnehmen, wenn sie ihren erhöhten Testosteronspiegel durch die Einnahme von Medikamenten unter einen Grenzwert drücken.