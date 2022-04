Olympiasiegerin Thompson-Herah setzt Weltjahresbestzeit

Sprint-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah hat in ihrem ersten Freiluftrennen der Leichtathletiksaison eine Weltjahresbestzeit gesetzt. Die 29 Jahre alte Jamaikanerin, die in Rio 2016 und Tokio 2021 jeweils über beide Sprintdistanzen triumphiert hatte, lief bei den Golden Games in Walnut/Kalifornien im Halbfinale 10,89 Sekunden. Das Finale ließ sie aus, dort setzte sich Twanisha Terry (USA) in 10,77 Sekunden durch, allerdings mit zu viel Rückenwind. Den Weltrekord hält seit 1988 die 1998 verstorbene Florence Griffith-Joyner (USA) mit 10,49.