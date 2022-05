Jacobs sagt für erstes 100-m-Rennen seit Tokio-Gold ab

In der Hauptstadt Kenias wäre Jacobs, der auch mit der 4x100-m-Staffel überraschend Gold geholt hatte, erstmals seit seinem Triumph in Japan wieder auf Silbermedaillengewinner Fred Kerley aus den USA getroffen. Jacobs strebt zudem einen Start über die 200 m in seiner Heimat beim Meeting in Savona am 18. Mai an.