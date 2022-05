Kaul und Abele starten in Götzis

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul will in Götzis die Norm für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) knacken. Der 24-Jährige geht nach seiner Aufgabe beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen am 28./29. Mai in Österreich an den Start. Das gab der Veranstalter am Montag bekannt.