Kaul will mehr: Noch nicht "am absoluten Maximum"

Nach seinem WM-Triumph in Doha 2019 plagten den Mainzer immer wieder Verletzungen, so auch bei seinem Comeback Anfang Mai in Ratingen. Ein eingeklemmter Nerv im Nacken zwang Kaul zum Abbruch. Für den Zehnkämpfer, der die Norm für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) noch nicht geknackt hat, ist der erneute Rückschlag aber kein Grund zur Sorge: "Ich fühle mich gut und denke, das wird in Zukunft auch kein Problem sein."