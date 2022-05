Müller: Kaul will in Ratingen "Richtung WM-Norm gucken"

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) will beim Mehrkampf-Meeting am Wochenende in Ratingen "Richtung WM-Norm gucken, also Richtung 8350 Punkte, um das für sich selbst abzuhaken". Das erklärte Frank Müller, Leitender Bundestrainer Mehrkampf, am Donnerstag zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung. Müller erwartet von Kaul, "dass er für sich einen Wettkampf macht, der nach Plan läuft".