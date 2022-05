Vetter beklagt mangelnden Respekt der Diamond League

Heimspiel in Offenburg statt der großen Leichtathletik-Bühne in Doha: Johannes Vetter beklagt fehlenden Respekt der Diamond League und steigt lieber zu Hause in die WM-Saison ein. „Ich habe von den Veranstaltern weder Startgeld noch einen Business-Class-Flug bekommen“, sagte der Speerwurf-Weltmeister von 2017 bei Sport1. Die späte Rückreise in der Holzklasse „wäre für den Wettkampf in Offenburg am Tag danach ziemlich kontraproduktiv gewesen“.