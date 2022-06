Leichtathletik: 100-Meter-Star Sha‘Carri Richardson verpasst WM-Norm

Richardson bleibt an diesem Wochenende noch die Chance über 200 Meter, es ins US-Team für den ebenfalls in Eugene stattfindenden Saison-Höhepunkt vom 15. bis 24. Juli zu schaffen. Dafür muss die 22-Jährige einen der ersten drei Plätze belegen. Über die 100 Meter wurde sie nach für sie schwachen 11,31 Sekunden in ihrem Lauf Fünfte und landete in der Gesamtwertung abgeschlagen auf Rang 23.