Leichtathletik: Gesa Krause sagt Start bei den Finals ab

Nach einem Trainingslager in Livigno (Italien) feilte Krause zuletzt in Davos (Schweiz) an ihrer Form, dort begannen vor einer Woche die gesundheitlichen Probleme. „Inzwischen geht es mir zwar schon deutlich besser, aber ein Start würde meine weiteren Saisonziele gefährden. Das kann ich nicht riskieren“, sagte Krause.