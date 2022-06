Entzündung in der Schulter! Speerwerfer Johannes Vetter sagt DM-Start in Berlin ab

Dr frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat seinen Start bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Berlin abgesagt. Der 29-Jährige kämpft mit einer hartnäckigen Entzündung in der Schulter, die derzeit kein Training auf höchstem Niveau zulässt. (NEWS: Alles Wichtige zur Leichtathletik)