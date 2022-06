Weber kratzt an der 90-Meter-Marke - Mihambo siegt erneut

Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) bleibt unterdessen in der laufenden Saison im Weitsprung weiter ungeschlagen. Die 28-Jährige setzte sich in Hengelo mit 6,65 m durch, blieb aber erneut deutlich unter der Sieben-Meter-Marke, die sie nur beim Saisoneinstieg in Birmingham (7,09) übertroffen hatte. "Das war ein harter Wettkampf", sagte Mihambo, die vor Quanesha Burks (USA/6,53) gewann.